Путин встретился с премьером Венгрии Орбаном на полях форума в Пекине
- AFP
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Как отметил российский лидер, возможности для поддержания контактов со многими странами в текущих геополитических условиях весьма ограниченны.
При этом, добавил Путин, Москва продолжает сохранять отношения с некоторыми европейскими странами.
«Одна из этих стран — Венгрия», — цитирует его РИА Новости.
Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Венгрия не согласится с санкциями ЕС против атомной сферы России.
Также глава МИД Венгрии заявил о развитии партнёрства с Россией в здравоохранении.