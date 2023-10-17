Путин встретился с премьером Венгрии Орбаном на полях форума в Пекине

Президент России Владимир Путин встретился с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном на полях форума «Один пояс — один путь» в Пекине.

Как отметил российский лидер, возможности для поддержания контактов со многими странами в текущих геополитических условиях весьма ограниченны.

При этом, добавил Путин, Москва продолжает сохранять отношения с некоторыми европейскими странами.

«Одна из этих стран — Венгрия», — цитирует его РИА Новости.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Венгрия не согласится с санкциями ЕС против атомной сферы России.

Также глава МИД Венгрии заявил о развитии партнёрства с Россией в здравоохранении.