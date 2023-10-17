Сийярто: Венгрия сохранит в сотрудничестве с Россией всё, что можно спасти

Глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что Венгрия планирует сохранить в сотрудничестве с Россией всё, что удастся спасти от санкций Евросоюза.

«В венгерско-российском сотрудничестве необходимо сохранить всё, что можно спасти от санкционных мер, особенно в области энергетики и экономики», — написал он в Facebook*.

Венгерский премьер Виктор Орбан на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил, что страны потеряли очень много из-за спецоперации и санкций, но Будапешт постарается «спасти всё что можно».

В свою очередь, российский лидер указал на то, что возможности для поддержания контактов со многими странами в текущих геополитических условиях весьма ограниченны.

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