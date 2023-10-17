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AP: в США полицейский застрелил мужчину, отсидевшего 16 лет по ложному приговору

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В Соединённых Штатах сотрудник правоохранительных органов в ходе досмотра застрелил мужчину, который отсидел в тюрьме 16 лет по ложному приговору.
AP: в США полицейский застрелил мужчину, отсидевшего 16 лет по ложному приговору
  • Gettyimages.ru
  • © ChristopherBernard

Об этом информирует агентство Associated Press

«Чернокожий мужчина, который провёл более 16 лет в тюремном заключении во Флориде по ложному приговору, был застрелен помощником шерифа в Джорджии после остановки автомобиля для проверки», — говорится в сообщении.

По данным агентства, 53-летнего Леонарда Аллена Кюра осудили в 2003 году на пожизненное заключение за вооружённое ограбление аптеки.

Позже экспертная комиссия выявила у мужчины надёжное алиби, которое суд не принял во внимание, и в 2020 году Кюра отпустили из-под стражи.

В штате Джорджия автомобиль Кюра остановили для проверки, однако в ходе досмотра, как утверждается, мужчина начал вести себя агрессивно. Полицейский пытался успокоить его, однако Кюр продолжал сопротивляться, и тогда шериф выстрелил в него.

Ранее сообщалось, что бывший американский полицейский Дерек Шовин, признанный виновным в убийстве афроамериканца Джорджа Флойда, приговорён судом к 22,5 года лишения свободы.

Темнокожий Джордж Флойд скончался в конце мая 2020 года вскоре после задержания сотрудниками полиции в Миннеаполисе. Один из полицейских удерживал его, придавив шею коленом. 

После гибели Флойда в США начались массовые протесты против расовой дискриминации и полицейского насилия.

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