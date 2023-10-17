NYT: Израиль запросил у США $10 млрд помощи на фоне эскалации конфликта
- AP
Об этом пишет газета The New York Times (NYT) со ссылкой на трёх неназванных чиновников.
В статье отмечается, что конгрессмены и представители администрации США сейчас занимаются разработкой пакета помощи Израилю и Киеву.
Ранее глава комитета палаты представителей США по иностранным делам Майкл Маккол заявил, что конгрессмены разработают законопроект, который позволит использовать американскую армию в случае возникновения войны между Израилем и Ираном.
16 октября американский президент Джо Байден заявил, что считает необходимым полное уничтожение ХАМАС.
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что США в значительной степени ответственны за нынешнее обострение на Ближнем Востоке.