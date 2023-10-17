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NYT: Израиль запросил у США $10 млрд помощи на фоне эскалации конфликта

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Власти Израиля попросили американскую администрацию оказать им чрезвычайную помощь в размере $10 млрд на фоне эскалации палестино-израильского конфликта.
NYT: Израиль запросил у США $10 млрд помощи на фоне эскалации конфликта
  • AP

Об этом пишет газета The New York Times (NYT) со ссылкой на трёх неназванных чиновников. 

В статье отмечается, что конгрессмены и представители администрации США сейчас занимаются разработкой пакета помощи Израилю и Киеву. 

Ранее глава комитета палаты представителей США по иностранным делам Майкл Маккол заявил, что конгрессмены разработают законопроект, который позволит использовать американскую армию в случае возникновения войны между Израилем и Ираном.

16 октября американский президент Джо Байден заявил, что считает необходимым полное уничтожение ХАМАС.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что США в значительной степени ответственны за нынешнее обострение на Ближнем Востоке.

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