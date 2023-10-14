Небензя: США во многом ответственны за обострение на Ближнем Востоке

США в значительной степени ответственны за нынешнее обострение на Ближнем Востоке, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

«Позвольте мне внести ясность, ответственность за назревающую войну на Ближнем Востоке в значительной степени лежит на Соединённых Штатах», — приводит ТАСС слова Небензи по итогам закрытого заседания Совета Безопасности ООН.

Ранее министр обороны США Ллойд Остин на пресс-конференции в Тель-Авиве призвал изолировать ХАМАС ради мира на Ближнем Востоке.

До этого зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев подчеркнул, что страны Запада «стыдливо молчат» на требование властей Израиля об эвакуации более 1 млн человек на юг сектора Газа.