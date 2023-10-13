Министр обороны США призвал изолировать ХАМАС ради мира на Ближнем Востоке

Министр обороны США Ллойд Остин на пресс-конференции в Тель-Авиве призвал изолировать ХАМАС ради мира на Ближнем Востоке.

Его заявление приводит ТАСС.

«Каждый, кто стремится к устойчивому миру и безопасности на Ближнем Востоке, должен осудить и изолировать ХАМАС», — сказал он.

Ранее зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев подчеркнул, что страны Запада «стыдливо молчат» на требование властей Израиля об эвакуации более 1 млн человек на юг сектора Газа.

Российский президент Владимир Путин заявил о безальтернативности переговоров для палестино-израильского урегулирования.