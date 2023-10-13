Узнать больше

Министр обороны США призвал изолировать ХАМАС ради мира на Ближнем Востоке

Короткая ссылка
Министр обороны США Ллойд Остин на пресс-конференции в Тель-Авиве призвал изолировать ХАМАС ради мира на Ближнем Востоке.
Министр обороны США призвал изолировать ХАМАС ради мира на Ближнем Востоке
  • Gettyimages.ru

Его заявление приводит ТАСС.

«Каждый, кто стремится к устойчивому миру и безопасности на Ближнем Востоке, должен осудить и изолировать ХАМАС», — сказал он.

Ранее зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев подчеркнул, что страны Запада «стыдливо молчат» на требование властей Израиля об эвакуации более 1 млн человек на юг сектора Газа.

Российский президент Владимир Путин заявил о безальтернативности переговоров для палестино-израильского урегулирования.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить