Министр обороны США призвал изолировать ХАМАС ради мира на Ближнем Востоке
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Его заявление приводит ТАСС.
«Каждый, кто стремится к устойчивому миру и безопасности на Ближнем Востоке, должен осудить и изолировать ХАМАС», — сказал он.
Ранее зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев подчеркнул, что страны Запада «стыдливо молчат» на требование властей Израиля об эвакуации более 1 млн человек на юг сектора Газа.
Российский президент Владимир Путин заявил о безальтернативности переговоров для палестино-израильского урегулирования.