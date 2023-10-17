CNN: в США напишут законопроект о применении армии в случае войны Израиля с Ираном

Палата представителей США разработает законопроект, который позволить использовать американскую армию в случае эскалации войны между Израилем и палестинской группировки ХАМАС до более масштабной опосредованной войны с Ираном.

Об этом заявил глава комитета палаты представителей США по иностранным делам Майкл Маккол.

По его словам, в проекте скорее всего не будет упомянут Иран в качестве государства, а только ХАМАС, «Хезболла» и поддерживаемые Ираном шиитские ополченцы.

При этом Маккол выразил надежду, что ему никогда не придётся подписывать этот законопроект.

«Но у нас на Ближнем Востоке есть ситуация, которая день ото дня обостряется», — добавил он.

Ранее американский лидер Джо Байден заявил, что считает необходимым полное уничтожение ХАМАС.

Также в Иране заявили, что их армия не вступит в бой, если Израиль не атакует страну.