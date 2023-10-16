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Байден заявил, что считает необходимым полное уничтожение ХАМАС

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ХАМАС должен быть полностью уничтожен, заявил в интервью телеканалу CBS американский лидер Джо Байден.

«Но нужно, чтобы была палестинская власть. Нужен путь для существования Палестинского государства», — уточнил президент США.

По его словам, это создаст независимую нацию рядом с Израилем для 5 млн палестинцев, которые живут в секторе Газа и на западном берегу реки Иордан.

Также, по мнению Байдена, нормализация отношений Израиля и Саудовской Аравии потребует времени.

Кроме того, американский лидер заявил, что явных доказательств причастности Ирана к атаке ХАМАС на Израиль не нашли.

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