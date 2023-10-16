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Байден: нормализация отношений Израиля и Саудовской Аравии потребует времени

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Президент США Джо Байден заявил в интервью телекомпании CBS, что нормализация отношений между Израилем и Саудовской Аравией возможна, но потребует времени.

По его словам, арабские страны понимают, что нормализация отношений с Израилем послужит укреплению их безопасности и стабильности.

При этом Байден добавил, что попытки нормализации отношений «всё ещё живы».

Ранее в Axios заявили, что США и Израиль обсуждают возможность поездки Байдена на Ближний Восток.

Также поступала информация, что Байден и израильский премьер Биньямин Нетаньяху обсудили военную поддержку Израиля со стороны США и усилия по гуманитарному коридору.

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