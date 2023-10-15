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В Иране заявили, что их армия не вступит в бой, если Израиль не атакует страну

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Иранская армия не будет вступать в бой, если Израиль не атакует Иран, заявили в постпредстве Исламской Республики в ООН.
В Иране заявили, что их армия не вступит в бой, если Израиль не атакует страну
  • Gettyimages.ru
  • © Abram81

«Вооружённые силы Ирана не будут вовлечены при условии, что израильский апартеид не посмеет атаковать Иран, его интересы и граждан», — цитирует РИА Новости сообщение.

В постпредстве отметили, что палестинцы сами способны себя защитить.

Ранее МИД Ирана напомнил Израилю о готовности «Хезболлы» присоединиться к боям.

В AFT отметили, что США перемещают авиацию на Ближний Восток, чтобы Иран не вступил в конфликт.

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