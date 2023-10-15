Салливан: США предостерегли Иран от эскалации палестино-израильского конфликта
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«У нас имеются каналы для проведения частных контактов с Ираном, и мы воспользовались ими в течение последних нескольких дней», — приводит РИА Новости ответ Салливана в интервью телеканалу CBS на вопрос, предостерегают ли США внешних акторов от эскалации палестино-израильского конфликта.
Ранее МИД Ирана напомнил Израилю о готовности «Хезболлы» присоединиться к боям.
В AFT отметили, что США перемещают авиацию на Ближний Восток, чтобы Иран не вступил в конфликт.