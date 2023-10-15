Салливан: США предостерегли Иран от эскалации палестино-израильского конфликта

Американская администрация провела несколько частных контактов с Ираном, предостерегая Тегеран от эскалации палестино-израильского конфликта, сообщил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.

«У нас имеются каналы для проведения частных контактов с Ираном, и мы воспользовались ими в течение последних нескольких дней», — приводит РИА Новости ответ Салливана в интервью телеканалу CBS на вопрос, предостерегают ли США внешних акторов от эскалации палестино-израильского конфликта.

Ранее МИД Ирана напомнил Израилю о готовности «Хезболлы» присоединиться к боям.

В AFT отметили, что США перемещают авиацию на Ближний Восток, чтобы Иран не вступил в конфликт.