Узнать больше

Салливан: США предостерегли Иран от эскалации палестино-израильского конфликта

Короткая ссылка
Американская администрация провела несколько частных контактов с Ираном, предостерегая Тегеран от эскалации палестино-израильского конфликта, сообщил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.
Салливан: США предостерегли Иран от эскалации палестино-израильского конфликта
  • AFP
  • © MAHMUD HAMS

«У нас имеются каналы для проведения частных контактов с Ираном, и мы воспользовались ими в течение последних нескольких дней», — приводит РИА Новости ответ Салливана в интервью телеканалу CBS на вопрос, предостерегают ли США внешних акторов от эскалации палестино-израильского конфликта.

Ранее МИД Ирана напомнил Израилю о готовности «Хезболлы» присоединиться к боям.

В AFT отметили, что США перемещают авиацию на Ближний Восток, чтобы Иран не вступил в конфликт.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить