МИД Ирана напомнил Израилю о готовности «Хезболлы» присоединиться к боям

Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян предупредил Израиль, что, если страна не прекратит атаковать сектор Газа, конфликт может стать ещё масштабнее, а ливанское движение «Хезболла» присоединится к боям.

Об этом он сказал журналистам в Бейруте, его слова приводит Politico.

Министр подчеркнул, что в таком случае Израиль пострадает от «сильнейшего землетрясения».

Газета напоминает, что Израиль считает «Хезболлу» наиболее серьёзной непосредственной угрозой. По оценкам израильской стороны, организация имеет на вооружении около 150 тыс. ракет, в том числе с высокоточным наведением.

Кроме того, движение, в состав которого входят тысячи закалённых в боях бойцов, участвовавших в сирийском конфликте, также располагает «различными типами военных дронов», говорится в материале.

Ночью 14 октября израильская армия нанесла удар по объекту движения «Хезболла» на юге Ливана.