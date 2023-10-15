В МИД Ирана предупредили о разрастании конфликта при продолжении ударов по Газе
- AFP
- © YASSER QUDIH
«Если остановить агрессию против Газы не удастся, расширение военных фронтов не исключено, вероятность этого возрастает с каждым часом», — приводит ТАСС слова Абдоллахияна в интервью телеканалу Al Jazeera.
Он отметил, что Иран не может оставаться зрителем в данной ситуации.
Ранее МИД Ирана напомнил Израилю о готовности «Хезболлы» присоединиться к боям.
В AFT отметили, что США перемещают авиацию на Ближний Восток, чтобы Иран не вступил в конфликт.