В МИД Ирана предупредили о разрастании конфликта при продолжении ударов по Газе

Палестино-израильский конфликт может разрастись, если Израиль не прекратит наносить удары по сектору Газа, заявил глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян.

«Если остановить агрессию против Газы не удастся, расширение военных фронтов не исключено, вероятность этого возрастает с каждым часом», — приводит ТАСС слова Абдоллахияна в интервью телеканалу Al Jazeera.

Он отметил, что Иран не может оставаться зрителем в данной ситуации.

Ранее МИД Ирана напомнил Израилю о готовности «Хезболлы» присоединиться к боям.

В AFT отметили, что США перемещают авиацию на Ближний Восток, чтобы Иран не вступил в конфликт.