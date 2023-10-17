МИД: авантюры Украины по ЗАЭС были бы невозможны без поддержки Запада
Об этом заявил заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Константин Воронцов.
По его словам, эта поддержка внушает Киеву ложную надежду на безнаказанность и провоцирует на новые авантюры.
«В этих условиях Россия продолжает принимать все возможные меры для усиления ядерной и физической безопасности Запорожской АЭС», — цитирует дипломата ТАСС.
Также Воронцов заявил, что охрана ЗАЭС почти каждый день нейтрализует украинские летательные аппараты.
Ранее военный эксперт, капитан 1-го ранга запаса Василий Дандыкин назвал планы Киева по захвату ЗАЭС «убийственным делом».