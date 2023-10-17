МИД: авантюры Украины по ЗАЭС были бы невозможны без поддержки Запада

Постоянные попытки Украины напасть на Запорожскую АЭС стали возможными благодаря поддержке западных стран.

Об этом заявил заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Константин Воронцов.

По его словам, эта поддержка внушает Киеву ложную надежду на безнаказанность и провоцирует на новые авантюры.

«В этих условиях Россия продолжает принимать все возможные меры для усиления ядерной и физической безопасности Запорожской АЭС», — цитирует дипломата ТАСС.

Также Воронцов заявил, что охрана ЗАЭС почти каждый день нейтрализует украинские летательные аппараты.

Ранее военный эксперт, капитан 1-го ранга запаса Василий Дандыкин назвал планы Киева по захвату ЗАЭС «убийственным делом».