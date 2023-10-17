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МИД: авантюры Украины по ЗАЭС были бы невозможны без поддержки Запада

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Постоянные попытки Украины напасть на Запорожскую АЭС стали возможными благодаря поддержке западных стран.

Об этом заявил заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Константин Воронцов.

По его словам, эта поддержка внушает Киеву ложную надежду на безнаказанность и провоцирует на новые авантюры.

«В этих условиях Россия продолжает принимать все возможные меры для усиления ядерной и физической безопасности Запорожской АЭС», — цитирует дипломата ТАСС.

Также Воронцов заявил, что охрана ЗАЭС почти каждый день нейтрализует украинские летательные аппараты.

Ранее военный эксперт, капитан 1-го ранга запаса Василий Дандыкин назвал планы Киева по захвату ЗАЭС «убийственным делом».

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