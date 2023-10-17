МИД: охрана ЗАЭС почти каждый день нейтрализует украинские летательные аппараты
Об этом пишет ТАСС.
«Охраной станции почти на ежедневной основе нейтрализуются многочисленные летательные аппараты, запущенные украинскими боевиками с целью атак и провокаций в отношении станции», — говорится в сообщении.
Ранее начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов признался, что спецназовцы ГУР провалили три операции по атаке и захвату Запорожской АЭС.
Также военный эксперт, бывший член комиссии ООН по разоружению Игорь Никулин отметил, что основной целью Киева является ядерный шантаж.