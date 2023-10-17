МИД: охрана ЗАЭС почти каждый день нейтрализует украинские летательные аппараты

Заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Константин Воронцов заявил, что охрана ЗАЭС почти каждый день нейтрализует украинские БПЛА.

Об этом пишет ТАСС.

«Охраной станции почти на ежедневной основе нейтрализуются многочисленные летательные аппараты, запущенные украинскими боевиками с целью атак и провокаций в отношении станции», — говорится в сообщении.

Ранее начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов признался, что спецназовцы ГУР провалили три операции по атаке и захвату Запорожской АЭС.

Также военный эксперт, бывший член комиссии ООН по разоружению Игорь Никулин отметил, что основной целью Киева является ядерный шантаж.