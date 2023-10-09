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Военный эксперт Никулин: основной целью Киева является ядерный шантаж

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Полина Полетаева
Военный эксперт, бывший член комиссии ООН по разоружению Игорь Никулин в беседе с RT прокомментировал сообщение о том, что начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов признал три попытки атаковать ЗАЭС.
Военный эксперт Никулин: основной целью Киева является ядерный шантаж
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Военный эксперт уверен, что подобное заявление Буданова вызвано «внутренними соображениями».

«А то, что форма киевского режима террористическая, — это несомненно. Они ещё раз показывают, что они являются террористами и задачи, которые ставят ГУР, в первую очередь террористические», — считает Никулин.

По его словам, основной целью Киева является ядерный шантаж.

«Они и пытаются захватить Запорожскую АЭС, чтобы шантажировать не только Россию, но и Европу», — пояснил собеседник RT.

Отвечая на вопрос о возможной реакции ООН на подобное заявление, Никулин обратил внимание на то, что «уверенности в ней нет».

«Пока что США и их сателлиты полностью контролируют эту организацию. И поэтому она (ООН. — RT) в общем-то в значительной степени утратила свой международный авторитет», — заключил он.

Ранее начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов признался в интервью украинскому изданию NV, что спецназовцы ГУР провалили три операции по атаке и захвату Запорожской АЭС.

В МИД России заявили, что признание Киева о попытках захвата ЗАЭС должно стать холодным душем для ООН. 

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