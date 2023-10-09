Военный эксперт Никулин: основной целью Киева является ядерный шантаж

Военный эксперт, бывший член комиссии ООН по разоружению Игорь Никулин в беседе с RT прокомментировал сообщение о том, что начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов признал три попытки атаковать ЗАЭС.

Военный эксперт уверен, что подобное заявление Буданова вызвано «внутренними соображениями».

«А то, что форма киевского режима террористическая, — это несомненно. Они ещё раз показывают, что они являются террористами и задачи, которые ставят ГУР, в первую очередь террористические», — считает Никулин.

По его словам, основной целью Киева является ядерный шантаж.

«Они и пытаются захватить Запорожскую АЭС, чтобы шантажировать не только Россию, но и Европу», — пояснил собеседник RT.

Отвечая на вопрос о возможной реакции ООН на подобное заявление, Никулин обратил внимание на то, что «уверенности в ней нет».

«Пока что США и их сателлиты полностью контролируют эту организацию. И поэтому она (ООН. — RT) в общем-то в значительной степени утратила свой международный авторитет», — заключил он.

Ранее начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов признался в интервью украинскому изданию NV, что спецназовцы ГУР провалили три операции по атаке и захвату Запорожской АЭС.

В МИД России заявили, что признание Киева о попытках захвата ЗАЭС должно стать холодным душем для ООН.