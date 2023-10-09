Военный эксперт Никулин: основной целью Киева является ядерный шантаж
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Военный эксперт уверен, что подобное заявление Буданова вызвано «внутренними соображениями».
«А то, что форма киевского режима террористическая, — это несомненно. Они ещё раз показывают, что они являются террористами и задачи, которые ставят ГУР, в первую очередь террористические», — считает Никулин.
По его словам, основной целью Киева является ядерный шантаж.
«Они и пытаются захватить Запорожскую АЭС, чтобы шантажировать не только Россию, но и Европу», — пояснил собеседник RT.
Отвечая на вопрос о возможной реакции ООН на подобное заявление, Никулин обратил внимание на то, что «уверенности в ней нет».
«Пока что США и их сателлиты полностью контролируют эту организацию. И поэтому она (ООН. — RT) в общем-то в значительной степени утратила свой международный авторитет», — заключил он.
Ранее начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов признался в интервью украинскому изданию NV, что спецназовцы ГУР провалили три операции по атаке и захвату Запорожской АЭС.
В МИД России заявили, что признание Киева о попытках захвата ЗАЭС должно стать холодным душем для ООН.