МО России: террористы готовят атаку на пункты дислокации российских ВС в Сирии
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«Террористические группировки, действующие в идлибской зоне деэскалации, ведут подготовку к проведению нападений на мирное население, пункты дислокации российских и сирийских войск», — цитирует ТАСС сообщение.
Кулить отметил, что также готовятся атаки на объекты гражданской инфраструктуры при помощи БПЛА и РСЗО.
Ранее ВКС России нанесли высокоточные удары по объектам вооружённых формирований в Сирии, в идлибской зоне деэскалации уничтожены десять боевиков, а также поражены два пункта управления и два подземных укрытия.