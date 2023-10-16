МО России: террористы готовят атаку на пункты дислокации российских ВС в Сирии

Террористы готовятся к нападению на мирное население, пункты дислокации российских и сирийских войск в идлибской зоне деэскалации, заявил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.

«Террористические группировки, действующие в идлибской зоне деэскалации, ведут подготовку к проведению нападений на мирное население, пункты дислокации российских и сирийских войск», — цитирует ТАСС сообщение.

Кулить отметил, что также готовятся атаки на объекты гражданской инфраструктуры при помощи БПЛА и РСЗО.

Ранее ВКС России нанесли высокоточные удары по объектам вооружённых формирований в Сирии, в идлибской зоне деэскалации уничтожены десять боевиков, а также поражены два пункта управления и два подземных укрытия.