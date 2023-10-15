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Российские ВКС нанесли три удара по боевикам в Сирии

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ВКС России нанесли три авиационных удара по позициям боевиков группировок «Джебхат ан-Нусра»* и «Исламская партия Туркестана»** в Сирии.
Российские ВКС нанесли три удара по боевикам в Сирии
  • © РИА Новости / Управление пресс-службы и информации Министерства обороны РФ

Как заявил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить, удар был нанесён в ответ на продолжающиеся обстрелы сирийской армии со стороны боевиков.

«ВКС России за прошедшие сутки нанесено три авиационных удара по ремонтной базе бронетанковой техники боевиков», — сказал он.

В Минобороны России подчеркнули, что в результате обстрелов уничтожены укрытия и ремонтные мастерские для танков, два БМП и до десяти автомобилей типа пикап.

«Уничтожено более 20 боевиков», — подытожил Кулить.

Ранее ВКС России нанесли высокоточные удары по объектам вооружённых формирований в Сирии, в идлибской зоне деэскалации уничтожены десять боевиков, а также поражены два пункта управления и два подземных укрытия.

* «Хайат Тахрир аш-Шам» («Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра», «Джабхат ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

** «Исламская партия Туркестана» (бывшее «Исламское движение Узбекистана») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

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