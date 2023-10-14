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ВКС России нанесли удары по пунктам управления боевиков в Сирии

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ВКС России нанесли высокоточные удары по объектам вооружённых формирований в Сирии, в идлибской зоне деэскалации уничтожены десять боевиков, а также поражены два пункта управления и два подземных укрытия.

Об этом сообщил Центр по примирению враждующих сторон.

Там заявили, что боевики радикальных формирований не прекращают попытки атаковать объекты на подконтрольной правительству Сирии территории с помощью БПЛА и модифицированных РСЗО.

«В результате ударов уничтожены мобильная установка реактивной системы залпового огня на пикапе, пять ударных беспилотных летательных аппаратов», — отметили в Минобороны.

Если боевики не прекратят обстрелы позиций сирийских правительственных сил и гражданской инфраструктуры, высокоточные удары авиации будут продолжены, заявило министерство.

Как ранее сообщил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин, США снабжают джихадистов данными о местах дислокации и маршрутах передвижения сирийской армии и российских военных в Сирии.

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