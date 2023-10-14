ВКС России нанесли удары по пунктам управления боевиков в Сирии
Об этом сообщил Центр по примирению враждующих сторон.
Там заявили, что боевики радикальных формирований не прекращают попытки атаковать объекты на подконтрольной правительству Сирии территории с помощью БПЛА и модифицированных РСЗО.
«В результате ударов уничтожены мобильная установка реактивной системы залпового огня на пикапе, пять ударных беспилотных летательных аппаратов», — отметили в Минобороны.
Если боевики не прекратят обстрелы позиций сирийских правительственных сил и гражданской инфраструктуры, высокоточные удары авиации будут продолжены, заявило министерство.
Как ранее сообщил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин, США снабжают джихадистов данными о местах дислокации и маршрутах передвижения сирийской армии и российских военных в Сирии.