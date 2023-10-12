Нарышкин: США снабжают джихадистов в Сирии данными о маршрутах военных России

США снабжают джихадистов данными о местах дислокации и маршрутах передвижения сирийской армии и российских военных в Сирии. Об этом сообщил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.

Глава разведслужбы принял участие в проходившем в Баку 10—12 октября 53-м заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб стран СНГ.

«Ведётся работа по дестабилизации обстановки, в том числе через возможности ИГИЛ*. Джихадистам передаётся информация о местах дислокации и маршрутах передвижения сирийской армии и российских военных», — цитирует его РИА Новости.

В августе ВКС России нанесли удары по пунктам управления «Джабхат ан-Нусры»** около Идлиба в Сирии.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

** «Джабхат ан-Нусра» («Хайат Тахрир аш-Шам», «Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.