Узнать больше

ВКС России нанесли удары по пунктам управления «Джабхат ан-Нусры» в Сирии

Короткая ссылка
ВКС России 22 августа нанесли удары по пунктам управления «Джабхат ан-Нусры»* около Идлиба в Сирии. Уничтожено до 25 боевиков, причастных к атакам на гражданскую инфраструктуру.
ВКС России нанесли удары по пунктам управления «Джабхат ан-Нусры» в Сирии
  • РИА Новости

«22 августа ударами ВКС России по пунктам управления террористической организации «Джабхат ан-Нусра» в населённом пункте Батента (9 км северо-западнее города Идлиб) ликвидировано до 25 боевиков, причастных к организации и проведению атак на позиции сирийских правительственных сил и объектов гражданской инфраструктуры», — сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии, контр-адмирал Вадим Кулить.

12 августа стало известно, что боевики «Джабхат ан-Нусры» атаковали позиции сирийской армии в провинции Латакия.

* «Джабхат ан-Нусра» («Хайат Тахрир аш-Шам», «Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить