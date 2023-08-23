ВКС России нанесли удары по пунктам управления «Джабхат ан-Нусры» в Сирии
- РИА Новости
«22 августа ударами ВКС России по пунктам управления террористической организации «Джабхат ан-Нусра» в населённом пункте Батента (9 км северо-западнее города Идлиб) ликвидировано до 25 боевиков, причастных к организации и проведению атак на позиции сирийских правительственных сил и объектов гражданской инфраструктуры», — сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии, контр-адмирал Вадим Кулить.
12 августа стало известно, что боевики «Джабхат ан-Нусры» атаковали позиции сирийской армии в провинции Латакия.
* «Джабхат ан-Нусра» («Хайат Тахрир аш-Шам», «Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.