ВКС России нанесли удары по пунктам управления «Джабхат ан-Нусры» в Сирии

ВКС России 22 августа нанесли удары по пунктам управления «Джабхат ан-Нусры»* около Идлиба в Сирии. Уничтожено до 25 боевиков, причастных к атакам на гражданскую инфраструктуру.

РИА Новости