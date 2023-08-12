ЦПВС: боевики атаковали позиции сирийской армии в Латакии

Боевики группировки «Джебхат ан-Нусра»* атаковали позиции сирийской армии в провинции Латакия.

Об этом сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.

«В районе населённого пункта Аль-Хаттур-Тахтани в провинции Латакия группа боевиков группировки «Джебхат ан-Нусра» численностью до десяти человек при поддержке миномётного и артиллерийского огня предприняла попытку прорыва передней линии обороны правительственных войск САР», — цитирует его ТАСС.

Он отметил, что нападение было отражено, позиции удержаны.

В ходе боестолкновения погибли двое сирийских военнослужащих.

Ранее стало известно, что два Су-34 и два Су-35 в пятницу, 11 августа, в Эт-Танфе зафиксировали воздействие на них системами наведения.

* «Джабхат ан-Нусра» («Хайат Тахрир аш-Шам», «Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.