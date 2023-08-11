ЦПВС: четыре самолёта ВКС России в Сирии подверглись воздействию систем наведения

Два Су-34 и два Су-35 в пятницу, 11 августа, в Эт-Танфе зафиксировали воздействие на них системами наведения.

Об этом заявил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.

«11 августа с 02:13 до 02:20 двумя российскими самолётами Су-34 и двумя Су-35 в ходе выполнения планового полёта в районе Эт-Танф фиксировалось воздействие на них системами наведения», — цитирует его ТАСС.

Отмечается, что это привело к срабатыванию комплексов обороны.

«Эти же самолёты подверглись радиолокационным воздействиям со стороны двух истребителей F-35», — рассказал он.

Ранее двадцать сирийских военных погибли при нападении боевиков ИГ* на автобус в провинции Дейр-эз-Зор.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.