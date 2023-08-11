РИА Новости: 20 сирийских военных погибли при нападении боевиков ИГ в Дейр-эз-Зоре

Двадцать сирийских военных погибли при нападении боевиков ИГ* на автобус в провинции Дейр-эз-Зор.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на источник в сирийских органах безопасности.

Также сообщается о десяти пострадавших.

По данным агентства, боевики ИГ* устроили засаду на автобус с военнослужащими в пустыне Бадият Аль-Маядин.

Ранее ИГ* взяло на себя ответственность за взрыв на северо-западе Пакистана.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.