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Депутат Водолацкий: идеология нацизма всё больше захватывает страны ЕС

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Анастасия Белоусова
Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий в беседе с RT прокомментировал увольнение пресс-секретаря Министерства иностранных дел Польши Лукаши Ясина из-за его высказывания о Волынской резне, после которого последовал дипломатический скандал.
Депутат Водолацкий: идеология нацизма всё больше захватывает страны ЕС
  • РИА Новости

«Это ещё раз доказывает, что идеология нацизма сегодня всё больше и больше захватывает страны Европы. И эта раковая опухоль с Украины начинает распространяться на все страны ЕС. Польша не исключение», — считает он.

Водолацкий уточнил, что заявление, сделанное Ясиным, правильное.

«Никогда (Владимир. — RT) Зеленский не будет извиняться за Волынскую резню. Потому что если он принесёт извинения, то тем самым разрушается та система, которую сегодня англосаксы выстраивают на Украине и в Европе. Исходя из этого, любые попытки нанести ущерб или вред этой идеологии будут подвергаться жесточайшим репрессиям, в том числе увольнениям», — подчеркнул парламентарий.

Ранее стало известно, что пресс-секретаря МИД Польши уволили после высказываний о Волынской резне.

В мае польский дипломат отметил, что Владимир Зеленский должен извиниться перед Польшей за события Волынской резни. Он подчеркнул, что поляки взяли на себя ответственность за преступления Польши против украинцев, но такой ответственности со стороны украинцев не хватает.

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