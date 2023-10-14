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Захарова сообщила о «серых» схемах Запада для покупки оружия Украине

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Запад использует «серые» схемы для покупки оружия Украине, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
Захарова сообщила о «серых» схемах Запада для покупки оружия Украине
  • РИА Новости

«Налицо и откровенный подлог, и использование «серых» схем при скупке на мировом рынке всего того, что хоть как-то могло бы поддержать вооружённые формирования киевского режима», — заявила она.

По словам дипломата, речь идёт об использовании подставных фирм, фиктивных контрактов и сертификатов конечного пользователя.

Кроме того, подчеркнула Захарова, нарушаются санкционные режимы в отношении некоторых стран при поставках Киеву военной техники и продукции двойного назначения.

Ранее в El Mundo заявили, что Владимир Зеленский боится, что США могут переключиться на помощь Израилю.

Также американский журналист Стивен Гарднер выразил мнение, что США опасаются истощающей войны на два фронта из-за ситуаций с Украиной и Израилем.

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