Захарова сообщила о «серых» схемах Запада для покупки оружия Украине
- РИА Новости
«Налицо и откровенный подлог, и использование «серых» схем при скупке на мировом рынке всего того, что хоть как-то могло бы поддержать вооружённые формирования киевского режима», — заявила она.
По словам дипломата, речь идёт об использовании подставных фирм, фиктивных контрактов и сертификатов конечного пользователя.
Кроме того, подчеркнула Захарова, нарушаются санкционные режимы в отношении некоторых стран при поставках Киеву военной техники и продукции двойного назначения.
Ранее в El Mundo заявили, что Владимир Зеленский боится, что США могут переключиться на помощь Израилю.
Также американский журналист Стивен Гарднер выразил мнение, что США опасаются истощающей войны на два фронта из-за ситуаций с Украиной и Израилем.