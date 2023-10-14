Постпред Ульянов опроверг данные Запада об изоляции России

Российский постпред при международных организациях в Вене Михаил Ульянов опроверг сообщения Запада об изоляции России на международных площадках.

«Как представитель России при 20 международных организациях, расположенных в Вене, я могу твёрдо утверждать, что заявления западной пропаганды о том, что Россия якобы изолирована, абсолютно неверны», — заявил он.

Ранее российский лидер Владимир Путин сообщил, что попытки изоляции России потерпели крах, потому что Москва выступает за формирование многополярного и справедливого мироустройства.

Также он отметил, что экономика стран Евросоюза находится на нулевой отметке в связи с отказом от энергоносителей из России.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что слухи об «изоляции» России на международной арене уже стали анекдотом.