Узнать больше

Международная федерация журналистов осудила обстрел сотрудников СМИ в Ливане

Короткая ссылка
Международная федерация журналистов осудила обстрел группы сотрудников СМИ в Ливане, при котором погиб видеооператор Reuters.

«Война на Ближнем Востоке распространяется на Южный Ливан, и жертвами становятся невинные граждане и, конечно же, журналисты, которые просто выполняют свою работу», — заявили RT представители организации.

В федерации призвали ЮНЕСКО обеспечить безопасность журналистов.

Ранее агентство Reuters сообщило о гибели своего видеографа на фоне обострения палестино-израильского конфликта.

Телеканал Al Jazeera также сообщил, что один журналист погиб, ещё трое получили ранения, включая двух сотрудников телекомпании, из-за израильского обстрела.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить