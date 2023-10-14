Международная федерация журналистов осудила обстрел сотрудников СМИ в Ливане
«Война на Ближнем Востоке распространяется на Южный Ливан, и жертвами становятся невинные граждане и, конечно же, журналисты, которые просто выполняют свою работу», — заявили RT представители организации.
В федерации призвали ЮНЕСКО обеспечить безопасность журналистов.
Ранее агентство Reuters сообщило о гибели своего видеографа на фоне обострения палестино-израильского конфликта.
Телеканал Al Jazeera также сообщил, что один журналист погиб, ещё трое получили ранения, включая двух сотрудников телекомпании, из-за израильского обстрела.