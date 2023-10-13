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В ООН выразили надежду на проведение расследования смерти журналиста Reuters

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ООН надеется на проведение расследования гибели журналиста агентства Reuters Иссама Абдаллы на границе Израиля и Ливана, заявил официальный представитель Генсека всемирной организации Стефан Дюжаррик.
В ООН выразили надежду на проведение расследования смерти журналиста Reuters
  • РИА Новости

«Ещё один пример той опасности, которой ежедневно подвергаются журналисты со всего мира, освещающие конфликт. Мы надеемся, что будет проведено расследование того, что произошло на самом деле», — цитирует его ТАСС.

Ранее агентство Reuters сообщило о гибели своего видеографа на фоне обострения палестино-израильского конфликта.

Телеканал Al Jazeera также сообщил, что один журналист погиб, ещё трое получили ранения, включая двух сотрудников телекомпании, из-за израильского обстрела.

12 октября гендиректор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселёв заявил, что при ударе ВС Украины под Белгородом были ранены журналист Sputnik Хайбар Акифи и его жена Олеся, погибла их дочь.

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