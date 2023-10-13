В ООН выразили надежду на проведение расследования смерти журналиста Reuters

ООН надеется на проведение расследования гибели журналиста агентства Reuters Иссама Абдаллы на границе Израиля и Ливана, заявил официальный представитель Генсека всемирной организации Стефан Дюжаррик.

«Ещё один пример той опасности, которой ежедневно подвергаются журналисты со всего мира, освещающие конфликт. Мы надеемся, что будет проведено расследование того, что произошло на самом деле», — цитирует его ТАСС.

Ранее агентство Reuters сообщило о гибели своего видеографа на фоне обострения палестино-израильского конфликта.

Телеканал Al Jazeera также сообщил, что один журналист погиб, ещё трое получили ранения, включая двух сотрудников телекомпании, из-за израильского обстрела.

12 октября гендиректор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселёв заявил, что при ударе ВС Украины под Белгородом были ранены журналист Sputnik Хайбар Акифи и его жена Олеся, погибла их дочь.