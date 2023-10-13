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Al Jazeera: при атаке Израиля на Ливан погиб журналист, ещё трое пострадали

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Один журналист погиб, ещё трое получили ранения, включая двух сотрудников телеканала Al Jazeera, из-за израильского обстрела на юге Ливана.
Al Jazeera: при атаке Израиля на Ливан погиб журналист, ещё трое пострадали
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает телеканал Al Jazeera.

«Один журналист погиб, трое получили ранения, среди них корреспондент и оператор Al Jazeera, в результате израильского удара по их машине в районе деревни Альма-эш-Шааб», — сказано в заявлении.

Ранее гендиректор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселёв заявил, что при ударе ВС Украины под Белгородом ранены журналист Sputnik Хайбар Акифи и его жена Олеся, погибла их дочь.

Позже сообщалось, что Акифи находится на ИВЛ.

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