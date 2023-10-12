Киселёв: при ударе ВСУ под Белгородом ранен журналист Sputnik, погибла его дочь
- РИА Новости
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Об этом пишет РИА Новости.
По его словам, из-за удара дрона ВСУ 29-летний Хайбар Акифи, работающий в афганской редакции Sputnik, получил тяжёлые ранения и находится в реанимации.
Киселёв добавил, что ранена также его русская жена Олеся.
Кроме того, погибла их четырёхлетняя дочь Амина, сообщил он.
11 сентября председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что в Донецке в результате аварии погиб военный корреспондент Геннадий Дубовой.