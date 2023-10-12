Киселёв: при ударе ВСУ под Белгородом ранен журналист Sputnik, погибла его дочь

Гендиректор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселёв заявил, что при ударе ВС Украины под Белгородом ранены журналист Sputnik Хайбар Акифи и его жена Олеся, погибла их дочь.

Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, из-за удара дрона ВСУ 29-летний Хайбар Акифи, работающий в афганской редакции Sputnik, получил тяжёлые ранения и находится в реанимации.

Киселёв добавил, что ранена также его русская жена Олеся.

Кроме того, погибла их четырёхлетняя дочь Амина, сообщил он.

11 сентября председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что в Донецке в результате аварии погиб военный корреспондент Геннадий Дубовой.