Пострадавший при ударе украинского БПЛА журналист Акифи находится на ИВЛ

Пострадавший в результате удара дрона ВСУ в Белгороде журналист Sputnik Хайбар Акифи находится на ИВЛ, заявил главврач Белгородской областной клинической больницы Роман Проценко.

«Сейчас пациент находится на искусственной вентиляции... Он без сознания… вводятся препараты для медикаментозного сна», — цитирует его РИА Новости.

По словам Проценко, у раненого диагностирована тяжёлая минно-взрывная травма с повреждением грудной клетки, обширным переломом рёбер, повреждением таза и ушибом головного мозга.

При этом отмечается, что состояние пострадавшего в результате удара дрона ВСУ в Белгороде журналиста удалось стабилизировать.

Ранее гендиректор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселёв заявил, что при ударе ВС Украины под Белгородом ранены Акифи и его жена Олеся, погибла их дочь.

Глава регионального Минздрава Андрей Иконников сообщил, что женщина находится в реанимации, гемодинамика стабильная.