Пострадавший при ударе украинского БПЛА журналист Акифи находится на ИВЛ
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«Сейчас пациент находится на искусственной вентиляции... Он без сознания… вводятся препараты для медикаментозного сна», — цитирует его РИА Новости.
По словам Проценко, у раненого диагностирована тяжёлая минно-взрывная травма с повреждением грудной клетки, обширным переломом рёбер, повреждением таза и ушибом головного мозга.
При этом отмечается, что состояние пострадавшего в результате удара дрона ВСУ в Белгороде журналиста удалось стабилизировать.
Ранее гендиректор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселёв заявил, что при ударе ВС Украины под Белгородом ранены Акифи и его жена Олеся, погибла их дочь.
Глава регионального Минздрава Андрей Иконников сообщил, что женщина находится в реанимации, гемодинамика стабильная.