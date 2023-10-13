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Состояние пострадавшего при ударе дрона ВСУ журналиста Акифи стабилизировалось

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Состояние пострадавшего в результате удара дрона ВСУ в Белгороде журналиста Sputnik Хайбара Акифи удалось стабилизировать, заявил главврач Белгородской областной клинической больницы Роман Проценко.
Состояние пострадавшего при ударе дрона ВСУ журналиста Акифи стабилизировалось
  • Gettyimages.ru

«Состояние его на момент поступления было крайне тяжёлое. Но благодаря усилиям наших реаниматологов в первые сутки получилось стабилизировать его состояние. Сейчас состояние средней тяжести. Он стал стабильнее гораздо», — цитирует его РИА Новости.

Ранее гендиректор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселёв заявил, что при ударе ВС Украины под Белгородом ранены Акифи и его жена Олеся, погибла их дочь.

Глава регионального Минздрава Андрей Иконников сообщил, что женщина находится в реанимации, гемодинамика стабильная.

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