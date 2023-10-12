Раненный в Белгородской области журналист находится в крайне тяжёлом состоянии

Раненный в Белгородской области журналист Sputnik Хайбар Акифи находится в крайне тяжёлом состоянии в реанимации, его состояние нестабильно. Об этом сообщил глава регионального Минздрава Андрей Иконников.

Ранее гендиректор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселёв заявил, что при ударе ВС Украины под Белгородом ранены Акифи и его жена Олеся, погибла их дочь.

«Мужчина (находится. — RТ) в крайне тяжёлом состоянии в реанимации областной клинической больницы, нестабилен, медицинские работники делают всё для сохранения его жизни», — написал он в соцсети «ВКонтакте».

Иконников уточнил, что женщина также находится в реанимации, гемодинамика стабильная.

11 сентября председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что в Донецке в результате аварии погиб военный корреспондент Геннадий Дубовой.