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Раненный в Белгородской области журналист находится в крайне тяжёлом состоянии

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Раненный в Белгородской области журналист Sputnik Хайбар Акифи находится в крайне тяжёлом состоянии в реанимации, его состояние нестабильно. Об этом сообщил глава регионального Минздрава Андрей Иконников.
Раненный в Белгородской области журналист находится в крайне тяжёлом состоянии
  • РИА Новости

Ранее гендиректор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселёв заявил, что при ударе ВС Украины под Белгородом ранены Акифи и его жена Олеся, погибла их дочь.

«Мужчина (находится. — ) в крайне тяжёлом состоянии в реанимации областной клинической больницы, нестабилен, медицинские работники делают всё для сохранения его жизни», — написал он в соцсети «ВКонтакте».

Иконников уточнил, что женщина также находится в реанимации, гемодинамика стабильная.

11 сентября председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что в Донецке в результате аварии погиб военный корреспондент Геннадий Дубовой.

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