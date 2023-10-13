На юге Ливана погиб видеограф агентства Reuters

Агентство Reuters сообщило о гибели своего видеографа на юге Ливана на фоне обострения палестино-израильского конфликта.

«Мы глубоко скорбим после известия о том, что наш видеограф Иссам Абдалла убит», — сказано в заявлении агентства.

Иссам входил в состав группы агентства на юге Ливана, которая обеспечивала прямую трансляцию происходящего.

Телеканал Al Jazeera ранее сообщил, что один журналист погиб, ещё трое получили ранения, включая двух сотрудников телекомпании, из-за израильского обстрела на юге Ливана.

12 октября гендиректор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселёв заявил, что при ударе ВС Украины под Белгородом были ранены журналист Sputnik Хайбар Акифи и его жена Олеся, погибла их дочь.