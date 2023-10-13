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MWM: Запад заставит Украину пойти на мирные переговоры из-за конфликта в Израиле

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Запад может вынудить Украину пойти на переговоры с Россией на фоне обострения палестино-израильского конфликта, сообщает журнал Military Watch Magazine.
MWM: Запад заставит Украину пойти на мирные переговоры из-за конфликта в Израиле
  • Gettyimages.ru
  • © Oleksii Chumachenko / SOPA Images / LightRocket

Как отмечается в материале, учитывая то, что украинские флаги, вывешенные по всему западному миру в знак солидарности, начали заменяться израильскими, наступление ХАМАС потенциально может «серьёзно подорвать способность Киева» продолжать военные действия.

Эти события происходят в то время, когда ВСУ оправляются от многомесячного неудачного наступления и потерь, исчисляющихся десятками тысяч, пишет издание.

Как отмечает MWM, распространённые ранее прогнозы о провале дорогостоящего, финансируемого западными странами наступления только ещё больше усилят призывы пересмотреть дальнейшую помощь Киеву.

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что Соединённые Штаты отправляют боеприпасы Израилю и продолжат поддерживать Украину.

Как сообщало издание The Hill, Владимир Зеленский во время заседания министров обороны стран НАТО лично призывал увеличить помощь Украине, опасаясь сокращения поддержки Киева на фоне обострения палестино-израильского конфликта.

Американский журналист Стивен Гарднер заявил в эфире своего YouTube-канала, что США опасаются истощающей войны на два фронта из-за ситуаций с Украиной и Израилем.

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