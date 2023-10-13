Путин: страны золотого миллиарда по объективным причинам утрачивают лидерство

Президент России Владимир Путин подчеркнул, что страны золотого миллиарда по объективным причинам постепенно утрачивают своё лидерство в мире.

Такое мнение российский лидер высказал в ходе выступления на заседании Совета глав государств — участников СНГ в узком составе.

«Страны так называемого золотого миллиарда постепенно по чисто объективным обстоятельствам, несмотря на попытки сохранить своё лидерство, это лидерство утрачивают», — сказал Путин.

Глава государства добавил, что объёмы производства увеличиваются в странах глобального Юга и в Азии.

Ранее Путин заявил, что современные финансово-кредитные отношения в мире выстроены так, что они обслуживают исключительно интересы так называемого золотого миллиарда.