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Путин заявил, что финансовая система мира обслуживает лишь золотой миллиард

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Нынешние кредитные отношения мирового сообщества выстроены так, что обслуживают лишь интересы стран золотого миллиарда.
Путин заявил, что финансовая система мира обслуживает лишь золотой миллиард
  • РИА Новости

Об этом заявил президент России Владимир Путин во время выступления на конференции «Россия — Латинская Америка».

По его словам, правительства стран золотого миллиарда эксплуатируют практически все другие государства. Президент отметил, что международные финансовые институты выстроены таким образом, что это невыгодно никому, кроме золотого миллиарда.

«Они злоупотребляют своим положением — и технологическим, и информационным, и финансовым», — добавил Путин.

Ранее он заявил, что БРИКС — это не военный союз, а площадка для выработки позиций, основанных на уважении друг друга и суверенитете.

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