Британская авиация начнёт наблюдательные полёты в районе Израиля 13 октября

Британский премьер Риши Сунак подтвердил, что королевство направит в восточную часть Средиземного моря два корабля, чтобы «предотвратить дальнейшую эскалацию» палестино-израильского конфликта.

Как сообщает LBC, 13 октября британская авиация начнёт патрулирование в регионе для отслеживания угроз, а корабли Королевского флота будут задействованы для помощи в разрешении гуманитарного кризиса.

Отмечается, что Argus — это аварийно-спасательный корабль, который может выступать в качестве госпиталя на 100 коек. Lyme Bay — десантный корабль.

Также в регионе будет действовать рота Королевской морской пехоты, а также морской патрульный самолёт P8 и три вертолёта.

Ранее The Times сообщила, что Британия направит в восточную часть Средиземного моря два корабля ВМС и начнёт наблюдательные полёты над Израилем в знак поддержки на фоне палестино-израильского конфликта.

Также американский авианосец Gerald R. Ford с ударной группой прибыл в восточную часть Средиземного моря, чтобы «сдержать любого игрока», стремящегося обострить ситуацию или расширить ареал этой войны».