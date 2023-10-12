Британская авиация начнёт наблюдательные полёты в районе Израиля 13 октября
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Как сообщает LBC, 13 октября британская авиация начнёт патрулирование в регионе для отслеживания угроз, а корабли Королевского флота будут задействованы для помощи в разрешении гуманитарного кризиса.
Отмечается, что Argus — это аварийно-спасательный корабль, который может выступать в качестве госпиталя на 100 коек. Lyme Bay — десантный корабль.
Также в регионе будет действовать рота Королевской морской пехоты, а также морской патрульный самолёт P8 и три вертолёта.
Ранее The Times сообщила, что Британия направит в восточную часть Средиземного моря два корабля ВМС и начнёт наблюдательные полёты над Израилем в знак поддержки на фоне палестино-израильского конфликта.
Также американский авианосец Gerald R. Ford с ударной группой прибыл в восточную часть Средиземного моря, чтобы «сдержать любого игрока», стремящегося обострить ситуацию или расширить ареал этой войны».