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Times: Британия направит в Средиземное море два корабля ВМС в поддержку Израиля

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Британия направит в восточную часть Средиземного моря два корабля ВМС и начнёт наблюдательные полёты над Израилем в знак поддержки на фоне палестино-израильского конфликта.
Times: Британия направит в Средиземное море два корабля ВМС в поддержку Израиля
  • Gettyimages.ru
  • © Julian Elliott Photography

Об этом сообщает The Times.

Как утверждается, в регион направлены два вспомогательных судна Королевского флота, Argus и Lyme Bay. Они отправляются туда в составе прибрежной группы реагирования.

Ранее стало известно, что американский авианосец Gerald R. Ford с ударной группой прибыл в восточную часть Средиземного моря, чтобы «сдержать любого игрока», стремящегося обострить ситуацию или расширить ареал этой войны».

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