Times: Британия направит в Средиземное море два корабля ВМС в поддержку Израиля
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Об этом сообщает The Times.
Как утверждается, в регион направлены два вспомогательных судна Королевского флота, Argus и Lyme Bay. Они отправляются туда в составе прибрежной группы реагирования.
Ранее стало известно, что американский авианосец Gerald R. Ford с ударной группой прибыл в восточную часть Средиземного моря, чтобы «сдержать любого игрока», стремящегося обострить ситуацию или расширить ареал этой войны».