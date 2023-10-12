Times: Британия направит в Средиземное море два корабля ВМС в поддержку Израиля

Британия направит в восточную часть Средиземного моря два корабля ВМС и начнёт наблюдательные полёты над Израилем в знак поддержки на фоне палестино-израильского конфликта.

Об этом сообщает The Times.

Как утверждается, в регион направлены два вспомогательных судна Королевского флота, Argus и Lyme Bay. Они отправляются туда в составе прибрежной группы реагирования.

Ранее стало известно, что американский авианосец Gerald R. Ford с ударной группой прибыл в восточную часть Средиземного моря, чтобы «сдержать любого игрока», стремящегося обострить ситуацию или расширить ареал этой войны».