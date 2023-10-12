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Руководитель компании — производителя Bayraktar назвал главу ЕК лицемерной

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Глава турецкой компании Baykar, которая занимается производством беспилотников Bayraktar, Сельчук Байрактар назвал лицемерием позицию главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен по поводу российско-украинского и палестино-израильского конфликтов.
Руководитель компании — производителя Bayraktar назвал главу ЕК лицемерной
  • AP
  • © Fermin Rodriguez

Об этом он написал в своей социальной сети Х (ранее Twitter), прокомментировав выступление фон дер Ляйен, где она осудила действия ВС России на Украине, и её заявление касательно конфликта между Израилем и Палестиной, в котором она признаёт «право Израиля на защиту».

«Как создать идеальную картину лицемерия», — говорится в сообщении Байрактара.

Ранее официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано заявил, что ЕС не осуждает неизбирательные обстрелы по сектору Газа со стороны Израиля, так как в Европе «переживают за гражданское население», Брюссель считает, что именно действия ХАМАС «причиняют ущерб народу».

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