Руководитель компании — производителя Bayraktar назвал главу ЕК лицемерной
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- © Fermin Rodriguez
Об этом он написал в своей социальной сети Х (ранее Twitter), прокомментировав выступление фон дер Ляйен, где она осудила действия ВС России на Украине, и её заявление касательно конфликта между Израилем и Палестиной, в котором она признаёт «право Израиля на защиту».
«Как создать идеальную картину лицемерия», — говорится в сообщении Байрактара.
Ранее официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано заявил, что ЕС не осуждает неизбирательные обстрелы по сектору Газа со стороны Израиля, так как в Европе «переживают за гражданское население», Брюссель считает, что именно действия ХАМАС «причиняют ущерб народу».