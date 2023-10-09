В ЕС пояснили, почему не осуждают удары Израиля по сектору Газа

Евросоюз не осуждает неизбирательные обстрелы по сектору Газа со стороны израильской армии, так как в Европе «переживают за гражданское население», Брюссель считает, что именно действия ХАМАС «причиняют ущерб народу».

РИА Новости

Таким образом официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано ответил журналистам. «Потеря жизни каждого невинного человека — это трагедия. Мы переживаем за гражданское население», — приводит РИА Новости его слова. Также в ЕС не прокомментировали, намерен ли Брюссель призывать к полной остановке огня в связи с возможной операцией армии Израиля в секторе Газа. Ранее в Еврокомиссии заявили, что ЕС приостанавливает финансовую поддержку Палестины.