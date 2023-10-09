В ЕС пояснили, почему не осуждают удары Израиля по сектору Газа
- РИА Новости
Таким образом официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано ответил журналистам.
«Потеря жизни каждого невинного человека — это трагедия. Мы переживаем за гражданское население», — приводит РИА Новости его слова.
Также в ЕС не прокомментировали, намерен ли Брюссель призывать к полной остановке огня в связи с возможной операцией армии Израиля в секторе Газа.
Ранее в Еврокомиссии заявили, что ЕС приостанавливает финансовую поддержку Палестины.