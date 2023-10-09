Узнать больше

В ЕС пояснили, почему не осуждают удары Израиля по сектору Газа

Короткая ссылка
Евросоюз не осуждает неизбирательные обстрелы по сектору Газа со стороны израильской армии, так как в Европе «переживают за гражданское население», Брюссель считает, что именно действия ХАМАС «причиняют ущерб народу».
В ЕС пояснили, почему не осуждают удары Израиля по сектору Газа
  • РИА Новости

Таким образом официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано ответил журналистам.

«Потеря жизни каждого невинного человека — это трагедия. Мы переживаем за гражданское население», — приводит РИА Новости его слова.

Также в ЕС не прокомментировали, намерен ли Брюссель призывать к полной остановке огня в связи с возможной операцией армии Израиля в секторе Газа.

Ранее в Еврокомиссии заявили, что ЕС приостанавливает финансовую поддержку Палестины.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить