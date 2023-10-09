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Еврокомиссия: ЕС приостанавливает финансовую поддержку Палестины

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Европейский союз приостанавливает платежи в пользу палестинцев и пересматривает совместные проекты из-за эскалации конфликта с Израилем, заявил еврокомиссар по вопросам расширения ЕС и добрососедства Оливер Вархелли.
Еврокомиссия: ЕС приостанавливает финансовую поддержку Палестины
  • AP

По его словам, масштаб террора по отношению к Израилю достиг поворотной точки.

«Являясь крупнейшим донором палестинцев, Еврокомиссия пересматривает весь комплекс проектов развития на сумму более €691 млн», — приводит РИА Новости слова Вархелли в соцсети X.

Он отметил, что в частности ЕС приостанавливает платежи в пользу палестинцев.

Ранее шеф европейской дипломатии Жозеп Боррель анонсировал экстренное заседание глав МИД в связи с боевыми действиями в Израиле.

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