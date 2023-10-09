Еврокомиссия: ЕС приостанавливает финансовую поддержку Палестины
- AP
По его словам, масштаб террора по отношению к Израилю достиг поворотной точки.
«Являясь крупнейшим донором палестинцев, Еврокомиссия пересматривает весь комплекс проектов развития на сумму более €691 млн», — приводит РИА Новости слова Вархелли в соцсети X.
Он отметил, что в частности ЕС приостанавливает платежи в пользу палестинцев.
Ранее шеф европейской дипломатии Жозеп Боррель анонсировал экстренное заседание глав МИД в связи с боевыми действиями в Израиле.