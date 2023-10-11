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НАТО предложило Эстонии и Финляндии помочь расследовать инцидент с газопроводом

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НАТО предложило Эстонии и Финляндии оказать содействие в расследовании инцидента на подводном газопроводе, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.
НАТО предложило Эстонии и Финляндии помочь расследовать инцидент с газопроводом
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«В настоящее время идут национальные расследования в Финляндии и Эстонии. Пока нет информации о причинах того, что произошло… Но, если подтвердится намеренное действие, ответ НАТО будет решительным и единым», — цитирует его РИА Новости.

8 октября газопровод между Финляндией и Эстонией перекрыли из-за возможной утечки. Президент Финляндии Саули Ниинистё заявил, что повреждение может быть вызвано внешним воздействием.

Норвежский сейсмологический фонд NORSAR при этом сообщил, что в ночь на 8 октября в Норвегии был зафиксирован вероятный взрыв в районе газопровода.

Позже представитель Центральной криминальной полиции Финляндии Микко Симола заявил, что следствие увидело некие «внешние следы» на морском дне в районе места поломки газопровода Balticconnector.

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