Пентагон: США возглавят коалицию по взаимодействию с Украиной для развития ВВС

США «помогут руководить» коалицией стран по взаимодействию с Украиной для развития её ВВС, заявил глава Пентагона Ллойд Остин.

«США, руководя этой коалицией по потенциалу, будут поддерживать тесную координацию с Украиной и другими партнёрами, уделяя основное внимание развитию потенциала применения истребителей F-16», — сказал он.

Остин добавил, что истребители F-16 появятся у украинской армии не раньше весны 2024 года.

Ранее премьер-министр Бельгии Александр Де Кро заявил, что вопрос о поставках на Украину бельгийских F-16 будет решаться не ранее 2025 года.

Глава Минобороны Нидерландов Кайса Оллонгрен, в свою очередь, сообщала, что поставки F-16 на Украину, возможно, будут осуществлены в 2024 году.