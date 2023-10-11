Премьер Бельгии: власти решат вопрос поставок F-16 Украине не раньше 2025 года

Вопрос о поставках на Украину бельгийских F-16 будет решаться не ранее 2025 года, заявил премьер Бельгии Александр Де Кро.

«С 2025 года Бельгия будет в состоянии поставить истребители F-16 напрямую Украине. Но это будет зависеть от решения правительства, которое будет действовать в то время», — цитирует его РИА Новости.

Ранее о планах поставить Украине бельгийские истребители заявила глава Минобороны королевства Людивин Дедондер.

Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен сообщила, что поставки F-16 на Украину, возможно, будут осуществлены в 2024 году.