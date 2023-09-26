В Нидерландах назвали возможные сроки поставок истребителей F-16 Украине

Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен назвала возможные сроки поставок истребителей F-16 Украине.

Как она рассказала в интервью MSNBC, поставки, возможно, будут осуществлены в 2024 году.

«Фактические поставки истребителей начнутся где-то в следующем году», — сказала министр.

Она также добавила, что многое будет зависеть от того, сколько времени займёт обучение лётчиков ВСУ.

25 сентября издание The New York Times со ссылкой на двух представителей Пентагона сообщало, что первая партия американских танков Abrams была доставлена на Украину 23 сентября.