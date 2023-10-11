Глава Пентагона заявил, что F-16 появятся у ВСУ не ранее весны 2024 года
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Об этом он сказал в ходе пресс-конференции в Брюсселе после заседания контактной группы по поставкам оружия ВСУ.
Остин напомнил, что в настоящее время работает коалиция по обучению украинских пилотов.
«Самое раннее следующей весной мы сможем увидеть первичную готовность», — заявил он.
Ранее премьер-министр Бельгии Александр Де Кро заявил, что вопрос о поставках на Украину бельгийских F-16 будет решаться не ранее 2025 года.
Глава Минобороны Нидерландов Кайса Оллонгрен, в свою очередь, сообщала, что поставки F-16 на Украину, возможно, будут осуществлены в 2024 году.