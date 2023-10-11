Сенатор Климов: Бельгия занимается воровством

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам, глава комиссии по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела Российской Федерации Андрей Климов в беседе с RT прокомментировал создание Бельгией фонда помощи Украине с использованием доходов российских активов.

«Бельгия занимается воровством. Бессмысленно это обсуждать с точки зрения права. Там права нет никакого. Воровство должно наказываться. У нас Уголовный кодекс не говорит о том, что это только к гражданам России относится. Это относится к любым посягательствам на наше имущество, на жизнь, здоровье. Мы должны чаще читать Уголовный кодекс и транслировать это куда положено», — считает сенатор.

Ранее премьер Бельгии Александр де Кро объявил о создании фонда помощи Украине в размере €1,7 млрд с использованием доходов от замороженных российских активов.

4 октября госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США изучают юридические опции, чтобы использовать российские замороженные активы для помощи Украине.