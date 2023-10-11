Сенатор Климов: Бельгия занимается воровством
- РИА Новости
«Бельгия занимается воровством. Бессмысленно это обсуждать с точки зрения права. Там права нет никакого. Воровство должно наказываться. У нас Уголовный кодекс не говорит о том, что это только к гражданам России относится. Это относится к любым посягательствам на наше имущество, на жизнь, здоровье. Мы должны чаще читать Уголовный кодекс и транслировать это куда положено», — считает сенатор.
Ранее премьер Бельгии Александр де Кро объявил о создании фонда помощи Украине в размере €1,7 млрд с использованием доходов от замороженных российских активов.
4 октября госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США изучают юридические опции, чтобы использовать российские замороженные активы для помощи Украине.