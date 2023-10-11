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Белый дом: денег в бюджете США хватит на поддержку и Украины, и Израиля

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Помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что имеющихся в бюджете США средств хватит и на продолжение оказания помощи Украине, и на поддержку Израиля.

Об этом пишет РИА Новости.

«Мы считаем, что США в состоянии поддерживать Украину в Европе, поддерживать наших союзников в Индо-Тихоокеанском регионе, а также поддерживать в час нужды нашего союзника — Израиль», — сказал Салливан.

По его словам, у Вашингтона есть для этого ресурсы, инструменты и возможности.

Ранее в WP заявили, что Белый дом намерен объединить помощь Израилю и Украине в один пакет.

Кроме того, американисты спрогнозировали, какую помощь США могут оказать Израилю.

Также экс-сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что Владимир Зеленский боится потерять поддержку из-за конфликта в Израиле.

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